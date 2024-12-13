В Ужгороді суд відпустив на волю відомого в місті “путініста”

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним 73-річного Володимира Салтикова у пропаганді комуністичного режиму, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Суд ухвалив повернути обвинуваченому всю пропагандистську літературу, яку в нього вилучили працівники СБУ. У вироку йдеться, що пенсіонер поширював у соцмережах комуністичну символіку та російську пропаганду.

Згідно з матеріалами справи, пенсіонер Володимир Салтиков, який є уродженцем російського Саратова, працює редактором закарпатської газети «Правозахист». Крім цього, він є головою «Закарпатського обласного товариства російської культури Русь», яка існує з 2006 року. Зазначимо, що під час парламентських виборів 2012 року Салтиков без успіху намагався стати народним депутатом від забороненої партії «Руський блок».

Салтиков розсилав листи в різноманітні державні інстанції з вимогою «вжити засобів впливу» щодо тодішньої деканки філологічного факультету Ужгородського національного університету Галини Шумицької, яка була проти російських кафедр у виші. Крім цього, через товариство «Русь» Салтиков називав УПА «бандами», патріотичні рухи «фашистами», а війну – «громадянською».

На своїй сторінці у Facebook Салтиков поширював комуністичну пропаганду та проросійські публікації. Він організовував «пушкінські дні та дні російської мови» і 2023 року збирав однодумців біля колишнього меморіалу письменника Пушкіна, висловлював невдоволення декомунізацією Закарпаття. У вироку йдеться, що у день підриву Росією Каховської ГЕС Салтиков відзначав день російської мови й повідомляв про це у соцмережах.



Під час судових засідань Салтиков не визнав провину та відмовився від допиту. За словами обвинуваченого, під досудове розслідування відбувалося з порушеннями, тому суд має визнати всі докази недопустимими. Однак суд не знайшов порушень у порядку досудового розслідування. Також обвинувачений вимагав від суду перекладача, бо нібито не розуміє української мови. Суддя Олена Голяна відмовила обвинуваченому.

У матеріалах справи йдеться, що під час обшуків у Салтикова працівники СБУ знайшли книги «В помощь Российскому соотечественнику» та «Україна жертва геополітичної війни». Також обвинувачений зберігав фото з георгіївськими стрічками, листівки від «Партії регіонів».

Суддя Олена Голяна визнала Володимира Салтикова винним у поширенні комуністичної символіки (ч. 1 ст. 436-1 ККУ) та призначила два роки іспитового терміну. Також пенсіонер має сплатити 4,3 тис. грн за судові експертизи. Всю вилучену під час обшуків пропагандистську літературу та символіку суд повернув обвинуваченому. Вирок можна оскаржити в Ужгородському апеляційному суді.

