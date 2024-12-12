Маріонетки рпц з Сербського патріархату висловили підтримку головному московському попу України

Патріарх Сербський Порфирій передав предстоятелю Української Православної Церкви (в єдності з Московським патріархатом) митрополиту Онуфрію від імені Сербської Православної Церкви та особисто щирі вітання з 34-ю річницею архієрейської хіротонії.

У своєму посланні патріарх Порфирій високо оцінив непохитну відданість митрополита Онуфрія своїй духовній місії.

«У Вашому служінні пастві ми впізнаємо образ доброго пастиря і молимо Господа, щоб Він укріпив Вас у Вашому богоугодному служінні. Ми віримо, що ця велика робота триватиме, як і досі, приносячи мир, здоров’я та силу у всьому, що ви робите на славу Божу та спасіння вірних, довірених вашій опіці».

Своє послання патріарх Сербський завершив молитвою за мир в Україні:«Ми молимося, щоб мир незабаром запанував на вашій неспокійній батьківщині, і я вигукую: щасливих і благословенних років!».

Зауважимо, що в 2023 році закарпатський представник УПЦ мп Дмитро Сидор заявив про свою готовність перейти в Сербську церкву, якщо в Україні заборонять кремлівську УПЦ мп.