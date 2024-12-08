У Сирії триває наступ повстанців проти режиму Башара Асада. За даними джерел CNN, президента немає у столиці країни Дамаску, що викликає припущення про його можливу втечу.

Сирійське державне телебачення оголосило про повалення режиму Башара Асада.

Силам опозиції знадобилося на повалення режиму 11 днів.

Джерело CNN стверджує, що президентська гвардія більше не розташована у його звичному місці проживання. Це підсилює підозри, що Асад покинув столицю або перемістився у невідоме місце.

Натомість офіс президента Сирії переконує, що Асад не втік зі столиці. Член комітету із національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Якуб Резазаде також спростував ці повідомлення.

За словами джерела CNN, сирійські повстанці не мають достовірної інформації про його місцезнаходження, але продовжують спроби встановити його місце перебування.

Наразі точної інформації про місцеперебування президента Сирії невідомо.

Башар Асад вилетів із Дамаска літаком. Угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам” стверджує, що збило Іл-76, на борту якого, ймовірно, перебував президент Асад. Однак офіційного підтвердження інформації немає.

Башар Асад, ймовірно, розбився на вантажному літаку Іл-76, який зник з радарів неподалік Лівану після вибуху, повідомляє Clash Report.

Літак сирійської авіакомпанії «Syrian Air» вилетів із Дамаска і через годину різко змінив напрямок, знизився з 12 тис. футів до 3500 футів біля Хомса, а потім зник. Місцеві жителі чули запуск зенітних ракет із військової бази. Інформація поки що не підтверджена.

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що вчора вночі в Будапешті приземлився літак сірійських авіаліній.

“Є причини підозрювати, що в літаку міг бути Башар Асад. Або хтось з його наближених. Прибуття рейсу супроводжувалось високими заходами безпеки. З деякими співробітниками аеропорту підписали документи щодо нерозголошення інформації”, – написав він, посилаючись на свої джерела.

Тим часом журналіст Барак Равід повідомив, що Асад залишив Дамаск близько опівночі і вирушив до російської військової бази в Сирії, щоб звідти вилетіти до Москви.

Очільник сирійської опозиції за кордоном Хаді аль-Бахра підтвердив, що Дамаск тепер залишився без Башара Асада.

Арабські ЗМІ пишуть, що диктатор, ймовірно, втік до ОАЕ, Ірану або Росії.

Президента-втікача із Сирії міг «приютити» Орбан: у Будапешті сів літак

Там міг перебувати Асад і його оточення, проте в Мережі пишуть, що літак розбився. Але тоді лишається питання, кого ж «приютили» в Будапешті?

Прибуття рейсу супроводжувалось високими заходами безпеки. З деякими співробітниками аеропорту підписали документи щодо нерозголошення інформації.

Угорський опозиційний політик лідер партії «ТИСА» Петер Мадяр стверджує що сирійський диктатор Башар Асад міг втекти до Будапешта.

Вчора увечері до аеропорту імені Ференца Ліста прибув пасажирський літак з Сирії.

Висадка пасажирів відбувалася під прикриттям співробітників антитерористичного центру

Петер Мадяр вимагає від уряду Віктора Орбана оприлюднити дані про те, хто прибув на секретному літаку.

Сирійські повстанці зайшли у палац Асада в Дамаску. Те, що рф будувала у Сирії майже 10 років, знищено за 11 днів.

Після падіння Дамаску в Сирії тотальне свято. На відео — жителі святкують кінець правління Башара Асада і валять його памʼятники по всій країні.