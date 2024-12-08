Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні з росією

Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні з Росією. Він наголосив, що мовиться не лише про загиблих, а й поранених воїнів.



“Вчора був у Президента Макрона в Єлисейському палаці. Була хороша зустріч із Президентом Трампом. Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від нашого фронту до Північної Кореї.

Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Це зрозуміло не тільки для нашої країни й регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації.

Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру.

Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених.

Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні. Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію.

Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного.

Окрім того, не забуваємо про наших людей у російському полоні – це тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014-го, коли почалась окупація. За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей.

Не забуваємо і про депортованих Росією з української землі дітей: росіяни самі говорять, що таких украдених дітей сотні тисяч, і Росія розпорошує їх по своїй території. Повертати їх – найскладніше. На окупованій території України залишаються щонайменше кілька мільйонів людей.

Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію.

Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу.

Саме про мир завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами – про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія.

Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним” – повідомив Президент України.

Нагадаємо вам, що обраний президент США Дональд Трамп назвав втрати України та Росії у війні, закликавши припинити це “божевілля”. Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

“Вони (росіяни – ред. ) втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно… Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим”, – заявив Трамп.