В Україні вчителям перестануть платити зарплату

Кабінет Міністрів України ухвалив принципові зміни у механізмі розподілу освітньої субвенції, що суттєво вплине на фінансування загальноосвітніх закладів у 2025 році.

Постанова “Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік”, затверджена 5 грудня 2024 року, передбачає кардинальні трансформації в підходах до шкільного фінансування.

Про це повідомляє Міністерство освіти України.

озподіл субвенції на вересень–грудень 2025 року буде проведено після запуску й оновлення даних щодо кількості учнів в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) 2.0.

Освітня субвенція — це основне джерело заробітної плати педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти. Вона надходить з державного бюджету місцевим бюджетам, з яких виплачують зарплати вчителям. Розподіл за регіонами можна переглянути за посиланням.

Серед основних змін у формулі розподілу субвенції:

для розрахунку освітньої субвенції на січень–серпень 2025 року занесено кількість учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти на 1 листопада 2024 року;

до майбутнього розрахунку освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року буде додано кількість учнів комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів щонайменше 45 осіб. Це рішення не стосується початкових і спеціальних шкіл (в останніх вчаться учні з особливими освітніми потребами).

Рішення Уряду має стимулювати місцеві органи самоврядування забезпечувати якіснішу освіту учням громад, зокрема в більших школах, які, як правило, ліпше забезпечено вчителями та навчальним обладнанням.

У школах, у яких навчається менш як 45 учнів, в одному класі вчаться 5–6 учнів. Це призводить до того, що діти не отримують належного рівня взаємодії одне з одним, не навчаються одне в одного й не бачать прикладів для наслідування.

Окрім того, зазвичай такі школи не забезпечено вчителями повною мірою. Також часто вчителі не можуть набрати достатню кількість годин зі свого профільного предмета, щоб отримувати достатню зарплату, тому в таких школах є практика викладання деяких предметів непрофільними учителями. Це все впливає на зниження якості освіти в селах, про що свідчать результати ЗНО (НМТ) та міжнародного дослідження PISA.

Уряд пояснює рішення системними проблемами малокомплектних шкіл, де діти не мають достатньої соціальної взаємодії та якісного освітнього середовища. У таких навчальних закладах часто спостерігається дефіцит профільних учителів, що негативно впливає на рівень викладання.

Статистичні дані зовнішнього незалежного оцінювання та міжнародного дослідження PISA підтверджують необхідність структурних змін.

Розподіл субвенції на перші вісім місяців 2025 року вже затверджено. Механізм розрахунку для вересня-грудня буде остаточно сформовано після оновлення даних в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) 2.0.