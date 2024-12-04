Троє військових на протезах з Буковини підкорили засніжену Говерлу (ВІДЕО)

Троє військових із Буковини, які на війні втратили кінцівки і пересуваються на протезах, змогли самостійно піднятися першого грудня на найвищу точку України – гору Говерлу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією організаторів, таке сходження у зимовий період військові на протезах здійснили вперше в Україні.

“Сьогоднішнє сходження ми організували в рамках обласної програми “Мандротерапія” для українських військових, які проходять реабілітацію в медзакладах нашої області. Та наше сьогоднішнє підняття на Говерлу не так відображає мандри і терапію, як показує людську міць, титанізм наших хлопців, які це зробили. Я пишаюся ними”, – сказав один з організаторів походу, заступник директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОВА Михайло Хмелевський.

За його словами, ідею сходження на Говерлу запропонували самі військові під час одного із попередніх походів. Участь у піднятті на вершину зголосилися взяти троє бійців. Кожному із них у різний час ампутували ногу та встановили механічний протез.

Усі троє змогли дістатися до вершини Говерли. Зокрема, це Андрій Ільїн, Валентин Фіщук, та Гавриїл Петращук. Двоє із них вперше піднялися на Говерлу.

Допомагали військовим на протезах піднятися на Говерлу гірські рятувальники із Буковини та Прикарпаття. Вони супроводжували групу та встановили кілька мотузкових перил на найбільш різких підйомах по маршруту сходження.

Андрій Ільїн сам родом із Херсонщини, довгий час проживав у Миколаєві. Та після лікування і реабілітації у Чернівцях вирішив перебратися жити у столицю Буковини. Каже, що раніше ніколи не піднімався так високо у гори. Був одним з ініціатором цього походу. Адже хотів довести собі й оточуючим, що життя із протезованою ногою може і має бути повноцінним.

“Зараз переповнюють емоції. Хоча я дуже втомлений. Було важко підніматися, протезована нога боліла. Я чотири чи п’ять разів за маршрут сідав і думав зупинитися. Але я бачив своїх товаришів, які продовжували підйом. Значить, вони можуть, а я не можу? Вставав і продовжував підніматися аж до вершини”, – поділився враженнями від сходження на вершину Говерли Ільїн.

Це вже другий захід проєкту “Мандротерапія”, в якому він взяв участь. Першого разу вони з хлопцями ходили у похід буковинськими горами.

Загалом, в рамках проєкту “Мандротерапія” до активних подорожей вдалося залучити близько 200 військових, які проходять реабілітацію на Буковині. Раніше для них організовували похід буковинськими печерами, військові брали участь у сплаві Дністром, ходили у походи Буковинськими Карпатами, брали участь у різних екскурсіях, майстер-класах тощо.