Сили оборони України шукають кваліфікованих механіків!

Техніка, яка нині знаходиться на озброєнні Сил оборони України відпрацьовує свій ресурс на 101 % і працює майже цілодобово, і техніка не має незламності українського духу, тому потребує постійних ремонтів та обслуговуючого сервісу. Мова йде не тільки про НАТОвські взірці танків, БТРів та БМП, а і про звичайні волонтерські джипи та пікапи, які поставлені на озброєння нашим військовим і використовуються при фронтовій логістиці, евакуації поранених тощо.

Зараз в Силах оборони України не вистачає кваліфікованих механіків, які в тилових підрозділах дбатимуть про бойові автомобілі наших Героїв.

Якщо ти маєш досвід в ремонті авто та хочеш зробити свій вклад в Перемогу над ворогом, звертайся в найближчі відділи ТЦК та СП або у військові частини, які знаходяться в зоні твого місця проживання.

Разом до Перемоги!

Слава Україні! Героям слава!