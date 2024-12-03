Проросійський вплив у Хустській єпархії УПЦ МП: як митрополит Марк утримує контроль

У центрі чергового журналістського розслідування опинився громадянин РФ і водночас керівник Хустської єпархії УПЦ МП митрополит Марк Петровцій. Попри численні викриття, що проливають світло на його діяльність, він продовжує намагатися зберегти образ “борця з гоніннями на православ’я”. Водночас оприлюднені факти вказують на його прихильність до ідеології “русского миру” та вірність патріарху РПЦ Кирилу, який благословляє російську армію на агресію проти України.

На фото Іван Розман

Щоб утримувати вплив на священників та вірян, митрополит Марк створив тісне коло наближених, готових беззаперечно виконувати його вказівки, навіть якщо вони суперечать законам і реальності. Одним із ключових союзників Марка є секретар єпархії Іван Розман, який транслює священникам потрібну митрополиту інформацію.

На фото Роман Розман

Серед найрезонансніших питань, які збурили громадськість, – продовження поминання імені патріарха Кирила в богослужіннях, використання антимінсів, освячених із благословення РПЦ, а також спроби приховати скандали та злочини окремих священнослужителів єпархії.

Окрему роль у маніпуляціях відіграють офіційні ресурси Хустської єпархії УПЦ МП, через які поширюється лише вигідна митрополиту інформація. Цим займається особистий помічник і водій Марка – Роман Розман, син секретаря єпархії. Як зазначають джерела, Роман ефективно забезпечує контроль над публікаціями, акцентуючи увагу на літургіях і запереченнях будь-яких звинувачень.

Нещодавно офіційні ресурси єпархії оприлюднили “спростування” журналістських розслідувань, однак їхній зміст виглядає необґрунтованим і викликає додаткові запитання до керівництва єпархії.

Попри атмосферу контролю, серед священників є ті, хто незадоволений політикою митрополита Марка. Вони анонімно діляться інформацією про внутрішню ситуацію в єпархії, викриваючи реалії диктаторського управління.

Створена митрополитом Марком система впливу, заснована на лояльному оточенні, залишається основним інструментом для просування проросійських наративів. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки подібна діяльність загрожує національній безпеці України та підриває довіру до УПЦ МП.