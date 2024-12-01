Як отримати “1000 гривень від Зеленського”?

За ініціативою Президента України Володимира Зеленського стартує програма Зимова єПідтримка, завдяки якій кожен українець отримає одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Мета цієї програми — допомогти людям підготуватися до зими, полегшити витрати в цей непростий період і водночас підтримати економіку країни. Подати заяву можна протягом усього зимового періоду — до 28 лютого 2025 року, а використати кошти — до 31 грудня 2025 року.

Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Зимова єПідтримка призначена не лише дорослим, а й дітям. Для цього батьки мають оформити заяву на кожну свою дитину.

«У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей. Ці кошти українці матимуть змогу витратити на придбання ліків, книг, оплату медичних чи комунальних послуг або ж, що дуже важливо, — задонатити на підтримку Збройних сил України», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кошти будуть нараховані на картку Національний кешбек.

Як подати заяву про виплату Зимової єПідримки через Дію?

Авторизуйтеся в Дії

У Сервісах виберіть Зимова єПідтримка

Натисніть Подати нову заявку та Розпочати

Виберіть, для кого призначена виплата — для себе чи для дитини. Якщо для дитини — має підвантажитися свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підтягнулося — натисніть «Додайте свідоцтво».

Виберіть рахунок для виплати

Перевірте дані, поставте пташечку в «Я перебуваю на території України» і натисніть Надіслати

«Застосунком Дія вже користуються понад 21 млн українців. Саме тому це зручний інструмент, щоб отримати 1 000 грн за програмою “Зимова єПідтримка”. У кілька кліків українці можуть оформити виплати на себе, а також на своїх неповнолітніх дітей. Потім витратити отримані кошти на комуналку, ліки, квитки в кіно, задонати через UNITED24 тощо», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації.

Якщо у вас немає картки Національний кешбек — відкрийте її. Як це зробити:

якщо у вас немає картки Національний кешбек, треба її відкрити в одному з банків-партнерів програми Національний кешбек.

у Дії в розділі Сервіси потрібно обрати картку Національного кешбеку

Як отримати кошти тим, хто не має Дії?

Українці які отримують виплати через пошту — Зимову єПідтримка отримаєте у відділеннях Укрпошти. Якщо у вас відсутній РНОКПП — зверніться до одного з банків-партнерів програми з 10 грудня.

На що можна витратити кошти?

Отримані гроші можна використати на:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв’язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.



Проєкт Зимова єПідтримка розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасниками проєкту є АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.