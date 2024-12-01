На Закарпатті агенти фсб в рясах активно працюють з нацменшинами

Закарпаття – це край, де сотні років мирно проживають між собою українці та словаки, угорці та румуни, німці та євреї і інші представники нацменшин краю, адже також тут багато можна зустріти, окрім вищезгадуваних, італійців та вірменів, поляків та чехів.

Але сьогодні ми зупинимося на румунській нацменшині Тячівського та Рахівського районів Закарпаття, де частина представників румунів сповідує протестантизм та греко – католоцизм і належать до місцевої єпархії – Мукачівської греко – католицької єпархії, яка є окремою від греко – католицької церкви України, а її єпископа призначає Папа Римський.

Також велика частина румунів на Закарпатті сповідують православ’я, а через прихід комуністів – сталіністів на Закарпаття в 1944 році та, як наслідок, побудова Львівського собору в 1946 році, тоталітарний режим СРСР заборонив всі релігійні структури, окрім московського патріархату, таким чином православні румуни Закарпаття через репресії та насильство опинилися в складі руської православної церкви, а після відновлення Незалежності України та розвалу «совка» опинилися в її філії, так званій УПЦ мп.

Відверто кажучи, УПЦ мп, а саме Хустська єпархія цієї структури фсб, має великий вплив на румунську нацменшину Тячівщини та Рахівщини, і як наслідок, вибори тут вигравали явно проросійські елементи, а все завдяки пропаганді московських попів.

Хустська єпархія УПЦ мп і сьогодні, на третій рік повномасштабної війни, є однією з найскандальніших серед єпархій не тільки в межах Закарпаття, а і у Всеукраїнському маштабі. Чого тільки варто те, що керівник Хустської єпархії УПЦ мп митрополит Марк (Петровці) виявився громадянином рф та позбавлений українського громадянства, має церковні нагороди від патріарха рпц кіріла (гундяєва).

Але не Марком одним відома єпархія, тут “засіли” безліч попів, які вже стали медійнимии та відомими через цілий ряд кримінальних та адміністративних правопорушень тощо. Також одними з топових в Хустській єпархії УПЦ мп є два проросійських елементи – це архієпископ Угольський Симеон (Голубка), який є «смотрящим» від рпц по Західній Україні та відповідає за «общак», рідний брат якого єпископ РПЦ Парамон (Голубка) – головний фінансист у РПЦ та наближена людина до патріарха кіріла гундяєва.

Інший такий «рускоміровець» у Хустській єпархії є Венедикт (в миру Віталій) Хромей 1983 року народження, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, який хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від “ОПЗЖ” та і раніше також потрапляв у скандали. У Венедикта вже проводили обшуки, було знайдено багато цікавого, а саме докази того, що він є, якщо не агентом спецслужб рф, то пропагандистом ворожої держави. Також на своїх сторінках у соцмережах цей московський поп з Тячівщини пропагадував за партію “ОПЗЖ”, Шарія, прославляв російський царський імперіалізм та сталінський режим, захоплювався так званими «лнр» та «днр» та пропагандував русинський сепаратизм на Закарпатті. Зараз у закарпатському селі Біла Церква, де компактно проживає румунська нацменшина, ці два проросійські попи провели службу Божу у місцевому храмі, а фото засвітилися на офіційних ресурсах Хустської єпархії УПЦ мп.