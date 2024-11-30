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Вторгнення Росії в Україну

СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові

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Служба безпеки та прокуратура зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова – командувача угрупованням військ «Захід» збройних сил рф.

19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка.

Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу «Іскандер-М», запуск якої здійснили з території Курської області росії.

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Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Велика кількість загиблих і постраждалих пов’язана з тим, що ракетний удар рашистів відбувся у центральній частині міста.

Крім того, під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

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