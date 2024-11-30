В Україні за час повномасштабної війни ціни на продукти “злетіли до небес”

Під час повномасштабної війни на тлі ослаблення економіки ціни на базові продукти в Україні зросли в кілька разів. Факторів, які це викликали, достатньо: бойові дії та окупація частини території, порушення логістики, зниження виробництва, збільшення витрат на нього та на зберігання, перебої з електрикою тощо.

Про це пише Слово та Діло.

Як це вплинуло на українців, яскраво ілюструє недавнє опитування: воно показало, що більше половини громадян почали економити на продуктах, купуючи менше або обираючи дешевші варіанти. «Слово і діло» підрахувало, як за три роки змінилися ціни.

Для порівняння ми брали базові харчі, у тому числі ті, що входять до споживчого кошика. Ціни порівнювали – станом на листопад цього року проти листопада 2021 року.

Хліб. Пшеничний хліб тепер коштує близько 35 гривень проти 24,7 гривень три роки тому (+47,7%). Вартість батону зросла з 21,2 гривень до 28,6 гривень (+34,9%).

М’ясні продукти. Найбільше подорожчала свинина: кілограм ошийка зараз коштує близько 282 гривень проти 148 гривень три роки тому (+90,5%).

Сало подорожчало на 57,7% – до 234 гривень за кілограм. Вартість курячого філе зросла на третину – до 186,9 гривень за кілограм (у листопаді 2021 року було 143,4 гривень).

Риба. Вартість кілограма оселедця зросла із 73,3 гривень до 167,7 гривень – подорожчання на 128,8%.

Молочні продукти. Пачка масла (73%) тепер коштує близько 104 гривень – на 111% дорожче, ніж у листопаді 2021 року (49,3 гривень).

Пляшка молока (2,6% жирності) подорожчала з 30,9 гривень до 52,3 гривень (+69,3%). Ціна на сметану (15% жирності) зросла на 85,9% – з 28,4 до 52,8 гривень.

Яйця. Десяток яєць станом на листопад коштує близько 78 гривень – на 101% дорожче ніж у листопаді 2021 року (38,8 гривень).

Бакалія. Більш ніж на 50% зросла вартість макаронів (з 21,7 гривень до 33,5 гривень) та рису (з 38,3 гривень до 58,2 гривень).

Пшеничне борошно подорожчало на 41,7% – з 21,1 до 29,9 гривень. Вартість олії зросла на 17,9% – з 56 гривень за пляшку до 66 гривень.

Кілограм цукру зараз коштує близько 34 гривень проти 26,4 гривень три роки тому (+31,1%).

Єдиний товар, який подешевшав, – гречка: зараз кілограм коштує близько 32,6 гривень (-31,1%).

Овочі та фрукти. Зросли ціни на всі овочі з борщового набору: буряк – на 43,9% (близько 20 гривень за кілограм), капуста – на 154,3% (близько 32,3 гривень за кілограм), картопля – на 150,8% (32,6 гривень за кілограм), морква – на 207,6% (28,3 гривень за кілограм), цибуля – на 50% (18,3 гривень за кілограм).

Щодо фруктів, то лимони, наприклад, подорожчали на 134,2% – з 29,5 гривень за кілограм до 69,1 гривень. Банани зараз коштують близько 61,5 гривні за кілограм (+115,8%).