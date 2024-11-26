Путінські терористи розстріляли п’ятьох українських військових, яких узяли в полон

російські військові розстріляли п’ятьох українських полонених, яких оточили в будинку в селі Петрівка Покровського району, що на Донеччині.

Перед розстрілом росіяни штурмували позиції українських військових біля села, внаслідок чого ті відступили й сховалися у приватному будинку. Однак потім будинок оточили окупанти й узяли українців у полон.

Їх змусили беззбройними лягти на землю, а після цього розстріляли з автоматичної зброї. Слідчі з’ясовують обставини воєнного злочину, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) й причетних до його скоєння.