За матеріалами СБУ заочно засуджено архімандрита УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до складу рф

За матеріалами Служби безпеки 15 років тюрми за держзраду заочно отримав екснастоятель собору Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексій, який переховується у Криму.

Після захоплення обласного центру архімандрит пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Сальдо.

Як встановило розслідування, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Також під час богослужінь архімандрит благословляв проведення псевдореферендуму рф щодо «приєднання» Херсонщини до складу росії.

Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

За підтримку рашизму зраднику передали захоплену нерухомість у центрі Херсона і запросили у кремль для участі у «церемонії включення» тимчасово окупованих районів України до рф.

Під час звільнення обласного центру клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій та Херсонській областях за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.