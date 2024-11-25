Біля Ужгорода планують звести новий корпус греко-католицького ліцею «ТеоБенд»

Українські греко-католики, і зокрема невід’ємна їх частина із Закарпаття – Мукачівська греко-католицька єпархія, якою нині керує єпископ Теодор, постійно беруть активну участь як і в державотворенню та вирішенні різноманітних соціальних питаннях, так і постійно займаються волонтерством для ЗСУ та інших формувань Сил оборони України.

Одним з таких представників духовенства є протоієрей Мукачівської греко-католицької єпархії, директор ліцею «Теобенд» – Владислав Ігнатишин, який має шалений авторитет як серед вірян, так і серед наших воїнів-Героїв, яким від всіляко допомагає всі 10 років війни. Як ми вже повідомили, отець Владислав є директором ліцею «ТеоБенд»:

– це християнський ліцей Мукачівської греко-католицької єпархії, що формує духовний світогляд у призмі доктрин католицької церкви;

– це ліцей, який піклується про дитину як Боже творіння, вбачаючи в ній особистість та великий потенціал; це ліцей, в якому у співпраці між дітьми, батьками (або особами, які їх замінюють) та вчителями, діти розкривають свою унікальність і таланти, знаходять сенс і радість життя, і крок за кроком відчувають та усвідомлюють Божу любов та її присутність у своєму житті;

– це ліцей з поглибленим вивченням англійської мови, який керується держаними стандартами із залученням іноземного досвіду;

це ліцей, який зберігає доктрину греко-католицької церкви та літургійну традицію МГКЄ;

– це ліцей, який є відкритим для всіх, хто поділяє наші принципи та цінності (незалежно від віросповідання). Як нам стало відомо, зараз ведуться перемовини з представниками керівництва Оноківської громади, що в Ужгородському районі неподалік обласного центру Закарпаття про виділення землі на побудову нового сучасного корпусу для ліцею.

Віримо, що представники МГКЄ виховають на базі ліцею «ТеоБенд» справжніх патріотів нашої Батьківщини. Раніше ми повідомляли, що в Оноківській ОТГ попередня влада всіляко підтримувала російську православну церкву в Україні, зокрема питання московського патріархату проштовхувала екс-очільниця громади Марія Коваль-Мазюта, якій нещодавно висловили недовіру місцеві депутати.