Угорщина розгорне ППО на кордоні з Україною після дозволу бити західною зброєю вглиб рф

Міністр оборони Угорщини розпорядився розгорнути протиповітряну оборону у районах країни, найближчих до кордону з Україною, пояснивши це побоюванням ескалації після дозволу Україні бити західною зброєю вглиб території Росії.

Про це повідомляє Telex.

Угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький розпорядився розгорнути на північному сході країни засоби ППО, пояснивши це тим, що масштаби російсько-української війни “більші, ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу”.

Він пояснив це, зокрема, зняттям обмежень на далекобійну зброю для України та пов’язав з цим затвердження Путіним оновленої ядерної доктрини, в якій росія розширила можливі умови застосування ядерної зброї.

Минулими вихідними, коли кілька російських ракет збили вже неподалік кордону з Угорщиною у Карпатах на Закарпатті у Рахівському та Мукачівському районах, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував заявою про необхідність “посилити зусилля для наближення миру”.

Після звісток про зняття далекобійних обмежень для України Сійярто звинуватив чинну адміністрацію США в “атаці на нову реальність”, що постає після перемоги Дональда Трампа, і створенні загрози розширення війни.

Після перших ударів України, ймовірно, західними ракетами вглиб території росії угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони, аби обговорити загрозу ескалації війни.