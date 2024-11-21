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Угорщина розгорне ППО на кордоні з Україною після дозволу бити західною зброєю вглиб рф

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Міністр оборони Угорщини розпорядився розгорнути протиповітряну оборону у районах країни, найближчих до кордону з Україною, пояснивши це побоюванням ескалації після дозволу Україні бити західною зброєю вглиб території Росії.

Про це повідомляє Telex.

Угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький розпорядився розгорнути на північному сході країни засоби ППО, пояснивши це тим, що масштаби російсько-української війни “більші, ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу”.

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Він пояснив це, зокрема, зняттям обмежень на далекобійну зброю для України та пов’язав з цим затвердження Путіним оновленої ядерної доктрини, в якій росія розширила можливі умови застосування ядерної зброї.

Минулими вихідними, коли кілька російських ракет збили вже неподалік кордону з Угорщиною у Карпатах на Закарпатті у Рахівському та Мукачівському районах, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував заявою про необхідність “посилити зусилля для наближення миру”.

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Після звісток про зняття далекобійних обмежень для України Сійярто звинуватив чинну адміністрацію США в “атаці на нову реальність”, що постає після перемоги Дональда Трампа, і створенні загрози розширення війни.

Після перших ударів України, ймовірно, західними ракетами вглиб території росії угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони, аби обговорити загрозу ескалації війни.

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