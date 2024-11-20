Після Перемоги українські пілоти дронів будуть мати змогу працювати в цивільній сфері в ЄС, США, Японії та Південній Кореї

Сучасна російсько – українська війна відкрила новий етап в розвитку безпілотної авіації, зараз наша держава є беззаперечним світовим лідером як у авіамоделюванні різноманітних дронів, так і в наявності кращих в світі асів – пілотів дронів всіх існуючих видів. Про наших пілотів, які мають безцінний досвід вже думають у провідних економіках світу, і нині відомо, що деякі хлопці та дівчата, які по стану здоров’я звільнилися з Сил оборони України, мають запрошення на роботу в США, Канаду, Австралії, Японію, Південну Корею та інші розвинуті країни світу, де заробітна плата пілота безпілотного апарату в середньому становить близько 10 тисяч доларів США.

Стати пілотом дронів в Силах оборони України сьогодні – це мати високооплачувану роботу в будь-якій точці світу завтра!

Долучайся до підрозділів безпілотних систем та допоможи здобути Батьківщині Перемогу і здобути професію, яка тобі забезпечить безбідну старість.