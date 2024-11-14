На Закарпатті в ДТП загинули два священика УПЦ мп, які перебували в автомобілі з молодими дівчатами

Цими днями в Тячівському районі Закарпатської області в лісі, їдучи грунтовою дорогою, водій джипа Nissan Patrol не впорався з керуванням автомобіля, що стало причиною ДТП, в якому загинули два представника так званого духовенства Хустської єпархії УПЦ мп.

Як повідомили в Хустській єпархії УПЦ мп, загинув очільник одного з місцевих монастирів на прізвище Пацкан, ім’я іншого представника московського патріархату поки нам невідомо, але є факти, що в автомобілі з попами перебували молоді одружені жінки.

Невідомо чому саме представники УПЦ мп вночі замовили джип для “покатушок” з дівчатами, але місцеві стверджують, що віддавші Богу душі попи частенько любили покататися на джипах нічними Карпатами в супроводі жінок.

Як стверджують місцеві жителі, зазвичай “батюшки” під час своїх прогулянок “причащалися”, але невідомо чи був хтось в нетверезому стані цієї трагічної ночі.

За інформацією з інших джерел – другий загиблий в аварії не був представником Хустської єпархії московського патріархату.

Наша редакція приносить співчуття родинам загиблих та нехай їх простить Господь Бог, адже всі люди грішні, і нема такої людини, що не знала б гріха.

Раніше ми писали, що Хустську єпархію УПЦ мп на Закарпатті очолює скандально відомий митрополит Марк, який є громадянином росії, а свого часу Патріарх Кіріл Гурдяєв нагородив Марка орденом від РПЦ.