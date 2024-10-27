Православні румуни Закарпаття та Буковини покинуть УПЦ мп та стануть вірянами ПЦУ

На півдні Буковини та сході Закарпаття компактно проживає румунська нацменшина, яка в своїй більшості станом на сьогодні, є вірянами УПЦ мп, але на горизонті добре видно зміни. Зараз є шанс, що представники румунської нацменшини Чернівецької та Закарпатських областей приєднаються До ПЦУ.

Що змінилося?

Під час Літургія в Патріаршому соборі Румунської Православної Церкви в Бухаресті на честь свята Св. Великомученика Димитрія під час поминання першоєрархів Православних Церков було згадано Митрополита Київського Епіфанія.

Літургію очолював Архиєпископ Нової Юстиніани з Кіпру Георгій у співслужінні з архиєреями та духовенством Румунської Православної Церкви.

І оскільки Церква Кіпру визнає ПЦУ, тому він і молився також за предстоятеля ПЦУ Епіфанія