На Львівщині прикордонники виявили старовинну ікону, яку намагались вивезти за кордон

Ікону виявили серед особистих речей іноземця.

Під час здійснення контрольних процедур прикордонники Карпатського загону спільно з працівниками Львівська митниця виявили ікону з зображенням лику святих розміром 20 на 25,5 см, яка може становити культурну чи історичну цінність. Святиня знаходилась серед особистих речей англійця. Чоловік прямував на виїзд з України потягом “Київ-Перемишль”.

Знахідку працівники митниці вилучили. Чи становить вона культурну чи історичну цінність, встановить експертиза.