В Чехії чоловік привласнив майже два мільйони, виділені на безкоштовне проживання для українських біженців

Поліція розпочала розслідування за підозрою у шахрайстві з компенсацією за безкоштовне проживання українських біженців в місті Рокицани Плзенського краю. Про це повідомляє GROMADA.CZ.

За інформацією правоохоронців, 52-річний чоловік – голова зареєстрованої асоціації, заявляв, що він організує безкоштовне проживання для біженців.

Він уклав договір з Плзенським краєм. Чоловік загалом у 30 випадках подав запити на те, щоб йому компенсували кошти, витрачені на організацію гуманітарного житла для біженців.

В сумі він отримав 1,7 млн крон.

Однак зазначені у запитах біженці насправді проживали за іншою адресою ніж та, що була вказана в договорі.

За шахрайство чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо вам, що схожий випадок стався в місті Градець-Кралове.

За даними слідства, 48-річний чех з квітня 2022 року по травень 2023 року оформлював так звану допомогу солідарному господарству. В електронних заявках він вказував, що безкоштовно надає житло українським біженцям. Проте ці люди ніколи не жили за вказаною адресою, а перебували в інших місцях.

Таким чином чоловік завдав державі збитків майже на 130 тис. крон.

За шахрайство йому загрожує до 5 років позбавлення волі, або штраф.

В поліції зазначили, що це перший такий випадок в Градець-Кралове.