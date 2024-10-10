Українська біженка в Чехії народила мертву дитину

Про це повідомляють ЗМІ Чеської Республіки.

Трагедія сталася через недобросовісніть агенції по працевлаштуванню.

Про випадок розповів Віктор Румпік з плзеньської організації «Діаконія Захід». Він давно займається питаннями міграції та прав людини.

«Іноземка зі статусом тимчасового захисту працювала на початку року через агенцію на складі неподалік Плзені. Коли вона завагітніла, почала боятися втратити роботу. Звичайною практикою було звільнення вагітних або хворих жінок», – пояснив він.

Жінка звернулася до гінеколога лише через п’ять місяців. Лікар порекомендував їй пройти обстеження.

«Жінка звернулася до українських координаторів з агенції, які пообіцяли вирішити всі питання та запропонували їй продовжувати працювати. Навіть на 7 місяці вагітності вона все ще не пройшла обов’язкові обстеження», – сказав Віктор Румпік.

Лише коли жінка зустріла соціального працівника з «Діаконії Захід», вони разом поговорили з гінекологом, який назвав вагітність ризикованою.

«Проте агенція повідомила жінці, що вона не може піти у декретну відпустку чи на лікарняний, оскільки біженці зі статусом тимчасового захисту нібито не мають на це права. Через це її контракт буде розірвано. На жаль, через стрес, відсутність нагляду за вагітністю та інші ускладнення жінка народила передчасно, і дитина померла», – розповів Віктор Румпік.

За його словами, це наслідок недобросовісних практик агентств із працевлаштування.

Керівниця комунікацій «Діаконії Захід» Барбора Ульдрихова додала, що іноземці зазвичай бояться повідомляти про це в поліцію або в інші установи.

«Агенції тримають їх у руках. Вони погрожують їм, що ті втратять роботу й житло, адже агенції часто забезпечують і те, і інше. Вони навіть здатні виселити людей на вулицю впродовж дня. Також агентства лякають тим, що внесуть їх до чорного списку, і вони не знайдуть роботи більше ніде. Через це клієнти бояться виступати проти них», – пояснила вона.

У їхній базі даних є сотні історій клієнтів, з якими роботодавці поводилися несправедливо та зловживали їхнім скрутним становищем.

Як додала Барбора Ульдрихова, іноземці не отримують довідок про стаж, документації щодо пенсійного страхування, не мають оплати лікарняного або агентства не дотримуються строків розірвання контракту.