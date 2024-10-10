На Закарпатті дозволили відстріл диких тварин

Днями стали доступними документи, що стосуються регулювання чисельності диких тварин на Закарпатті. Розпорядження від 29 серпня 2024 року, підписане Віктором Микитою як головою Закарпатської обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації, вводить у дію рішення ради оборони області № 33 “Про заходи щодо врегулювання чисельності популяції диких тварин”.

Це рішення базується на рекомендаціях Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Закарпатській ОДА від 27 серпня 2024 року. Комісія рекомендувала провести відстріл лисиць для оцінки ефективності весняної та осінньої кампаній з пероральної вакцинації проти сказу. Планується дослідити 102 зразки патматеріалів від добутих лисиць, що пов’язано з розповсюдженням 59520 доз вакцини на площі 2380,8 квадратних кілометрів навесні 2024 року.

Однак, важливо зазначити, що згідно зі статтею 33 Закону України “Про мисливське господарство та полювання“, добування вовків, лисиць, єнотовидних собак, бродячих собак і котів, сірих ворон вже належить до службових обов’язків працівників, уповноважених здійснювати охорону мисливських угідь, і здійснюється без спеціального на це дозволу протягом року. Це створює певну правову колізію, оскільки комісія фактично рекомендує виконувати дії, які єгері вже зобов’язані виконувати за законом.

Відстріл лисиць заплановано у таких обсягах:

Берегівський район – 22 голови

Мукачівський район – 28 голів

Рахівський район – 6 голів

Тячівський район – 6 голів

Ужгородський район – 16 голів

Хустський район – 24 голови

Рішення також передбачає регуляцію чисельності вовків та шакалів, а також заходи щодо недопущення червонокнижних диких тварин до населених пунктів області.

Контроль за виконанням рішення покладено на Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, та Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

Ця ситуація піднімає питання про необхідність та правову обґрунтованість додаткових розпоряджень щодо регулювання чисельності диких тварин, коли відповідні обов’язки вже закріплені законодавством за працівниками мисливських господарств.