В Чехії зґвалтували 45 – річну українку

Інцидент стався наприкінці серпня біля гуртожитку, де мешкала 45-річна українка. За інформацією слідства, 15-річний хлопець побачив жінку в стані сильного алкогольного сп’яніння, затягнув її в ліс та зґвалтував.

«Подруга прибігла до мене, щоб я пішла з нею в ліс. Вона сказала, що там жінка, яку, мабуть, хтось зґвалтував. Вона мені розповіла, що бачила, як молодий чоловік тягнув її за руки на спині», – розповіла одна зі свідків.

Коли вони обидві прийшли до лісу, то побачили жінку, яка сиділа на землі. Вона була майже гола, пишуть Novinky.

«Вона була вся у голках та брудна. На ній були трусики та шкарпетки. Жінка щось говорила українською, але її було важко зрозуміти, бо вона була п’яна. З того, як вона показувала на свої геніталії, ми зрозуміли, що її зґвалтували. Тому ми викликали швидку допомогу», – додала свідок.

Поліцейські, які приїхали на місце, зробили жінці тест на алкоголь. Він показав понад 3 проміле.

За описом та слідам на місці злочину правоохоронці вже наступного дня затримали підозрюваного.

Відкрито кримінальну справу за фактом зґвалтування. Хлопцю, як неповнолітньому, загрожує лише до п’яти років позбавлення волі.

Поліція не розголошує подробиці справи через вік підозрюваного.

Сам хлопець не заперечує, що мав секс з жінкою, але каже, що це було за її ініціативою.