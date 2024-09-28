Найбільше українських біженців в Чехії із Закарпатської області

Згідно отриманим даним, 13% біженців в Чехії приїхали з Закарпатської області. По 11% жили раніше в Харківській області або у Києві.

Також в п’ятірку входять Дніпропетровська (8%) та Донецька області (7%).

Загалом у 2024 році на реєстрацію для продовження тимчасового захисту зареєструвалися 320 тис. 304 українські біженці. Серед них значно переважають жінки – три п’ятих.

Загалом 90% біженців захотіли продовжити візу в Чехії.

В опитуванні взяли участь 13 тис. 835 українців віком від 15 років. Більшість з них від 18 до 35 років (52%). Опитування проводив Центр дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки за фінансової підтримки ЮНІСЕФ.