Важливе повідомлення від Міхаловецької митниці Словаччини

Міхаловецька митниця (Словацька Республіка) попереджає перевізників та громадян, що 30 вересня 2024 року на митному кордоні “Вишнє Німецьке – Ужгород” буде частково обмежено рух вантажів у зв’язку з проведенням регулярного огляду та технічного обслуговування службових габаритів – осьових ваг.

Обмеження планується наступним чином:

30.09.2024 з 8:00 до 18:00 год.

На час виконання робіт рух буде перекрито переважно однією смугою. Функціональна смуга дороги буде позначена тимчасовою дорожньою розміткою. Під час перетину державного кордону водіїв вантажівок просять бути особливо уважними та дотримуватись тимчасових дорожніх знаків та вказівок фінууправління та чергової частини поліції.