Чехію охопила негода: мешканці першого міста готуються до евакуації (ФОТО)

В найближчі дні в Чехії існує загроза руйнівних повеней. Вони можуть бути схожі на ті, що були в 1997 і 2002 роках.

За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, люди, особливо в районах, де найбільша загроза повені, мають бути готові до надзвичайної події.

Посадовець закликав скасувати світські заходи, запастися водою та зібрати сумки на випадок евакуації.

«Я прошу усіх організаторів світських заходів задуматися, чи безпечно проводити їх у п’ятницю та суботу. Логічно, що в основному це стосується подій біля водоймищ», – сказав Віт Ракушан.

Оскільки вітер буде посилювати сильні опади, людям не варто ходити під деревами.

«Ми закликаємо не панікувати, але щоб хоча б у місцях можливого затоплення у людей були напоготові евакуаційні валізи. Щоб вони могли швидко перебратися в безпечне місце», – заявив міністр.

Також він закликав не залишати автомобілі та інше майно біля водойм.

За словами міністра навколишнього середовища Петра Гладіка, під загрозою навіть місця, де зазвичай не буває повеней. Це буде пов’язано з насиченням ґрунту протягом кількох днів інтенсивних дощів.

«На жаль, ситуація, яка нас чекає в найближчі чотири, можливо, п’ять днів, дуже схожа на ситуацію великої повені 1997 чи 2002 років», – заявив він.

Сьогодні чеське місто Єсенік готується до можливої евакуації жителів із затоплених районів. На сході Чехії через негоду без електропостачання залишилося 27 000 домогосподарств. Через повалені дерева зупиняються потяги.

Міська влада Єсеніка оголосила про готовність до евакуації жителів через загрозу підтоплення. Основними пунктами для розміщення евакуйованих визначено Єсеніцьку середню школу промисловості, Єсеніцьку середню школу гастрономії, фермерства та сфери послуг. Крім того, місця для тимчасового перебування пропонують Єсеніцька гімназія та санаторій Пріссніц, як повідомляє мерія на своєму офіційному сайті.

Для тих, хто потребує негайного притулку, відкриті двері місцевого театру. Також у місті було активовано цілодобові інформаційні лінії за номерами 584 401 260 та 702 014 008, де можна отримати додаткову інформацію та допомогу у разі потреби.

Наразі 27 000 домогосподарств в Чехії, підключених до енергомережі ČEZ, залишилися без електропостачання. Найгірша ситуація спостерігається в районах Трутнова, Находа, Семіл, Рихнова та околицях Їчина. Через негоду перервано рух на восьми залізничних лініях у Чехії.

«На жаль, прогнози підтверджуються. На даний момент у районі Градця Кралова ми зафіксували 17 аварій на високовольтних лініях, через що близько 20 тисяч домогосподарств залишаються без електрики. У Пардубицькому краї, у Світавському районі, через дві аварії без електропостачання залишилося близько тисячі домогосподарств», — зазначила Шарка Лапачкова Беранкова.

Цими вихідними метеорологи прогнозують значні опади та ймовірність повеней в Чехії. Населені пункти активно готуються до підйому рівня води, а культурні та спортивні заходи скасовуються. Прага також готується до повені, яка за прогнозом синоптиків може бути в столиці Чехії в найближчі дні.