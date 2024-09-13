Помер видатний українець Словаччини Микола Мушинці

Цими днями помер відомий український науковець Словаччини Микол Мушинці.

Доктор, професор, академік і «перший лемко» Микола Мушинка з нагоди свого ювілею отримав Орден князя Ярослава Мудрого – його нагородив 22 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський.

А низка високих наукових титулів є свідченням тривалої, наполегливої, цілеспрямованої роботи Миколи Мушинки (народився 20 лютого 1936 року), уродженця села Курів на Пряшівщині, який на початку своєї дороги зумів визначити її головні цілі: україністика в усьому її багатстві – фольклор, історія, література, мовознавство.

Допитливий до оточення, з прагненням відкрити не тільки для себе, але й для земляків красу і багатство народної творчості, проїхав він усю Пряшівщину, потім дорога привела його в Україну, до Києва. Тут доля зблизила Миколу Мушинку з «шістдесятниками» Іваном Дзюбою, Іваном і Надією Світличними, Лесем Танюком, Михайлиною Коцюбинською, Іваном Драчем, Дмитром Павличком, Іваном Гончаром.

Знайомство з дисидентами – важлива сторінка життя, і вона не залишилась поза увагою комуністичних карних органів. А в 1968 році за протест проти окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту Миколі Мушинці заборонили займатись науковою працею. Так від 1971 року вчений став пастухом, працював кочегаром, не цурався жодної роботи, лиш би дочекатись волі. З падінням комуністичного режиму Микола Мушинка був у 1990 році реабілітований і з головою поринув у наукову і громадську роботу.

Вічна пам’ять!