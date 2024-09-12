Як росіяни за Гітлера воювали або про, що мовчить роспропаганда (ВІДЕО)

Вони так люблять звинувачувати українців у фактах співпраці з гітлерівським режимом і будують на цьому добру частину своєї пропагандистської кампанії – Шухевич, дивізія «Галичина», озвірілі бандерівці і багато іншого. Але чомусь вперто замовчують, що в роки Другої світової війни не українці, а саме росіяни були найвідданішими та найбільш масовими прихильниками фюрера та його режиму. Виявляється, що замість того, аби воювати за Сталіна, «родіну» і комунізм мільйони, наголошую – мільйони росіян, добровільно переходили на бік Вермахту, змінюючи командирів, стяги, мундири і червоні зірки на німецькі хрести. Про це мовчать пропагандисти та науковці, в архівах ці документи під грифом «секретно», ви точно ніколи не почуєте про них в російських історичних музеях, але цілі два роки лише за триста кілометрІв від Москви, під боком сталінської держави, успішно діяла нацистська, якою керували росіяни, яка мала свої кордони, адміністрацію, поліцію, економіку та навіть газети. Очолював квазіреспубліку затятий противник совєтської влади – Броніслав Камінський, колишній агент НКВД, пізніше – бригаденфюрер СС. Це особливо цікаво зараз, адже нацистське російське утворення існувало поблизу України – в Орловській, Брянській та Курській областях.

А крім цього генерал Власов і російська визвольна армія, дивізія «Руссланд» і багато-багато іншого.

Сьогодні ми говоримо про феномен російського колабораціонізму і службу на боці Гітлера. Бо якщо копнути глибше, то розумієш, що спершу росіяни тісно співпрацювали з нацистами і допомагали їм, далі переходили на їхній бік, а вже згодом у 45-му Росія не стільки перемогла нацизм, як всиновила його і продовжує плекати їхні методи та ідеї і досі.