Українці в центрі Варшави роз’їжджають на елітних автомобілях (ВІДЕО)

Ось такі елітні машини були помічені у центрі Варшави.

Золотий McLaren на українських номерах LEGENDA і рожева BMW M8 Competition на українських номерах BAKALOVA.

Власник золотого MacLaren –Ростислав Потапенко, відомий столичний бізнесмен та

власниця рожевої BMW M8 –підприємиця та блогер Вікторія Бакалова.

Ростислав Потапенко – столичний бізнесмен, якого побачили на світлинах в інтернеті, знятих під час розваг закордоном. Він влаштовував шалені перегони європейськими автошляхами та літав на гелікоптері в гірській місцевості. Щоразу отримував дозволи в ГУР Міноборони, наче він волонтер.

Віка Бакалова – одна з наймедійніших персон в українській індустрії партнерського маркетингу. Так, виявляється, що можна не займатися трафіком, але постійно бути на слуху в цій ніші.

Віка вже 4 роки в арбітражі, за які встигла попрацювати: SMM-менеджером Traffbraza, потім в Leadbit, була PRD Traffic Devils, ведучою на відомих конференціях, ведучою Youtube шоу «SHO ТАМ?», де зняла багато оглядів на конфи та афтепаті, які вірусились в тік-токах.

Зараз вона відкрила власну affiliate-focused digital агенцію «Я БРЕНД», проводить івенти та регулярно стає героїнею “жовтих” тг-каналів. Також вона відома блогами своїми в інстаграмі та Тік Ток, зйомками як ведуча, як модель, веде івенти, виступає в ролі спікера, але не часто і тільки за великі гроші, на то зараз не вистачає часу.

“Я живу на 3 міста (Київ, Львів, Варшава) і мені наче окей, але вже втомилася. Релокейт теж розглядаю, мені вже просто хочеться спокою і десь зупинитися з речами.

На жаль, зараз важко щось планувати” – розповідає блогерка.