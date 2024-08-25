fbpx
Суспільство

Скандал у Львові: що зробила чиновниця ОВА? (ВІДЕО)

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Скандал у Львові: що зробила чиновниця ОВА? (ВІДЕО)

Сьогодні в соцмережах масово “завірусилось” відео, де у Львові чиновниця Львівської ОВА відмовилася вставати під час виконання гімну України, а у відповідь на зауваження волонтерці показала непристойний жест.

Львівська ОВА вже заявила, що чиновницю звільнили.

Це жахливо! Немає жодної поваги ні до себе, ні до людей, ні до України! Хто у нас при владі?

У Львові під час акції до святкування Дня Державного Прапору України виник конфлікт між волонтеркою та працівницею ОВА. Чиновниця Львівської обласної військової адміністрації Лідія Токарєва відмовилась встати з лавки під час виконання гімну. А коли волонтерка Леся Менкуш-Мальків зробила їй зауваження, чиновниця показала їй середній палець.

На відео, оприлюдненому Лесею Менкуш-Мальків, видно, як жінка, яка сидить на лавці, показує середній палець під час виконання державного гімну. У своєму дописі під відео волонтерка наголосила, що під час виконання гімну вона із колегами-волонтерами зробили зауваження жінці, яка не встала з лавки.

“Ми були на акції, яку організували родини полонених та зниклих безвісти, а потім пішли до ЛОДА, там була зустріч із керівництвом. Я присіла на лавку, бо несла прапор та втомилась. Ця дівчина сиділи біля нас, вона була ледь не в епіцентрі всього. Вона постійно сиділа у телефоні та не виявляла зацікавлення. Це її справа, я не звертала увагу. Оголосили, що буде гімн. Усі встали та почали співати. Вона сиділа. Ми руками показували, щоб вона встала, бо ж гімн. Вона почала нам сміятись у обличчя. Мене це обурило і я почала знімати відео, тоді вона показала мені середній палець”, – прокоментувала волонтерка Леся Менкуш-Мальків.

Читайте також:  Перебуваючи на Закарпатті, чеський фотограф Фердинанд Бучина був вражений селами в горах, де проживали німецькі колоністи

Волонтерку обурила така поведінка, після чого вона підійшла до поліції, аби з’ясувати особу жінки. Виявилося, що це Лідія Токарєва, яка працює в Львівській ОВА з 2017-го року, і на момент зйомки відео була провідною спеціалісткою відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики.
“Там стояли поліцейські. Я підійшла та попросила перевірити її, бо ж невідомо, хто це. Треба знати, що це за людина, яка сидить серед нас, постійно у телефоні. Вони спочатку завагались, а коли пішли до неї, то вона втікала. Мої друзі-волонтери пішли за ними і зняли її посвідчення. Пізніше я підійшла до поліцейського і він сказав, що це працівниця ЛОДА”, – розповіла волонтерка.
Леся Менкуш-Мальків також розповіла, що це відео показували голові ОВА Максиму Козицькому, утім він відповів, що “не може знати усіх працівників особисто”.

Читайте також:  В Україні зафіксували новий штам коронавірусу, який заразніший, ніж його попередники

Очільник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун заявив, що жінка дійсно працювала в ОДА, утім після скандалу її звільнили.

“Такі дії неприпустимі не те, що для державних чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Працівниця написала заяву на звільнення і я підписав відповідний наказ. Із 24 серпня вона уже не працює у обласній адміністрації”, – повідомив Юрій Горун.

Переглядів: 7

Читайте також: