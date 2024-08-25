Скандал у Львові: що зробила чиновниця ОВА? (ВІДЕО)

Сьогодні в соцмережах масово “завірусилось” відео, де у Львові чиновниця Львівської ОВА відмовилася вставати під час виконання гімну України, а у відповідь на зауваження волонтерці показала непристойний жест.

Львівська ОВА вже заявила, що чиновницю звільнили.

Це жахливо! Немає жодної поваги ні до себе, ні до людей, ні до України! Хто у нас при владі?

У Львові під час акції до святкування Дня Державного Прапору України виник конфлікт між волонтеркою та працівницею ОВА. Чиновниця Львівської обласної військової адміністрації Лідія Токарєва відмовилась встати з лавки під час виконання гімну. А коли волонтерка Леся Менкуш-Мальків зробила їй зауваження, чиновниця показала їй середній палець.

На відео, оприлюдненому Лесею Менкуш-Мальків, видно, як жінка, яка сидить на лавці, показує середній палець під час виконання державного гімну. У своєму дописі під відео волонтерка наголосила, що під час виконання гімну вона із колегами-волонтерами зробили зауваження жінці, яка не встала з лавки.

“Ми були на акції, яку організували родини полонених та зниклих безвісти, а потім пішли до ЛОДА, там була зустріч із керівництвом. Я присіла на лавку, бо несла прапор та втомилась. Ця дівчина сиділи біля нас, вона була ледь не в епіцентрі всього. Вона постійно сиділа у телефоні та не виявляла зацікавлення. Це її справа, я не звертала увагу. Оголосили, що буде гімн. Усі встали та почали співати. Вона сиділа. Ми руками показували, щоб вона встала, бо ж гімн. Вона почала нам сміятись у обличчя. Мене це обурило і я почала знімати відео, тоді вона показала мені середній палець”, – прокоментувала волонтерка Леся Менкуш-Мальків.

Волонтерку обурила така поведінка, після чого вона підійшла до поліції, аби з’ясувати особу жінки. Виявилося, що це Лідія Токарєва, яка працює в Львівській ОВА з 2017-го року, і на момент зйомки відео була провідною спеціалісткою відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики.

“Там стояли поліцейські. Я підійшла та попросила перевірити її, бо ж невідомо, хто це. Треба знати, що це за людина, яка сидить серед нас, постійно у телефоні. Вони спочатку завагались, а коли пішли до неї, то вона втікала. Мої друзі-волонтери пішли за ними і зняли її посвідчення. Пізніше я підійшла до поліцейського і він сказав, що це працівниця ЛОДА”, – розповіла волонтерка.

Леся Менкуш-Мальків також розповіла, що це відео показували голові ОВА Максиму Козицькому, утім він відповів, що “не може знати усіх працівників особисто”.

Очільник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун заявив, що жінка дійсно працювала в ОДА, утім після скандалу її звільнили.

“Такі дії неприпустимі не те, що для державних чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Працівниця написала заяву на звільнення і я підписав відповідний наказ. Із 24 серпня вона уже не працює у обласній адміністрації”, – повідомив Юрій Горун.