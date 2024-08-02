Скандал щодо відбудови “Охматдиту” за завищеними цінами: в МОЗ зробили заяву

Вчора в мережі розгорівся скандал на фоні того, що БО “Благодійний фонд “Охматдит” обрав переможця тендеру на ремонт корпусу лікарні, який був пошкоджений після удару рф. Компанія, яка перемогла в тендері, виявилась маловідомою, а ціни на ремонт одними з найдорожчих.

В мережі пишуть, що серед 14 учасників конкурсу, ТОВ “Буд-технолоджі”, яка перемогла тендер, була третя за дороговизною пропозиція. Загальний розмір ремонту за їх цінами становить – 307 млн гривень.

Більшість інших учасників пропонували виконати роботи значно дешевше. Мінімальна сума ремонту за пропозиціями учасників тендеру стартувала від 42 до 286 млн гривень. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів.

“Звертаємо увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами”, – повідомили в “Охматдиті”.

Пояснення ігноруванню дешевших пропозицій “Охматдит” не надав.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував інформацію ЗМІ, що нібито конкурс на ремонт “Охматдиту” виграла компанія “із завищеними цінами”. Про це глава МОЗ написав на своїй сторінці в Facebook.

“Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий.

Завтра у всіх охочих буде можливість поставити всі питання, оскільки в пості все описати неможливо. Запрошую це зробити в Охматдиті о 14:00, де буду присутній разом з керівництвом Охматдиту та Фонду. Посилання для реєстрації – в коментарях.

Ми не просто відбудуємо Охматдит, а обов’язково зробимо його ще кращим, потужнішим та сучаснішим. Від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. Ми за максимальну прозорість і підзвітність” – написав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що вдень 8 липня росіяни випустили ракету в дитячу лікарню в Києві. В результаті атаки двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення, в тому числі постраждали семеро дітей.