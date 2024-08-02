Нацбанк України прогнозує підвищення тарифів для населення на газ, опалення та постачання гарячої води

Національний банк України прогнозує, що окремі тарифи на житлово-комунальні послуги – газ, опалення та постачання гарячої води – зростуть у 2025 році.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті.

Цього року, йдеться у звіті, комунальні тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними.

«Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, визначать поступове коригування тарифів у наступних роках. Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів», – вважають у НБУ.

У звіті наголошується, що значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та вимагатиме збільшення субсидій для населення.

Але відстрочення рішення про приведення комунальних тарифів до економічно обґрунтованого рівня хоч і призведе до нижчого рівня інфляції, накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній.

Нагадаємо, у 2022 році було введено мораторій на підвищення тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення. НБУ раніше вже прогнозував, що мораторій у 2025 році можуть скасувати, після чого буде поетапне підвищення тарифів разом із розширенням соціальної підтримки.

Нагадаємо вам, що з 1 червня зросли тарифи на електроенергію для населення – 4,32 грн для індивідуальних та колективних побутових споживачів.