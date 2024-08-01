Українським військовим пропонують придбати ретро “Мерседес” для виконання бойових задач

З 2014 року, коли росія “вдерлася” в український Крим та окупувала деякі райони Донецької та Луганської областей, стало критичним питання легкого неброньованого авто 4 х 4 для виконання бойових завдань, адже тоді на озброєнні в ЗСУ були старі радянські УАЗи, технічний стан яких був жахливий. З тих пір та по сьогодні головними дилерами авто для нашої армії є наші безстрашні волонтери.

Частіше за все наші хлопці просять на передову провірені часом Мітсубісі Л 200 та Паджеро, Хюндай та КІА, але деколи в цей список і потрапляють дійсно унікальні речі, як ось цей Мерседес, який має всі шанси стати в стрій до Сил оборони України!