На Закарпатті відбувся похорон матері митрополита російської православної церкви в Україні Антонія (ВІДЕО)

Митрополит Антоній навіть в УПЦ мп станом на сьогоднійшній день є одним з найбільших прихильників руського міра. Він був “духовним” наставником Віктора Януковича та особисто знайомий з путіном.

Офіційна біографія агента фсб митрополита Антонія:

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (в миру Паканич Іван Іванович) народився 25 серпня 1967 р. в селі Чумалево Тячівського району Закарпатської області в селянській родині.

У 1982 році закінчив восьмирічну Чумалівську школу, а в 1984 році – Драгівську середню школу.

У 1981-1985 рр.. Ніс послух старшого іподиякона у правлячих архієреїв Мукачівської єпархії: преосвященних Сави (Бабинця) і Дамаскіна (Бодрого).

З 1985 по 1987 рр.. Служив у збройних силах СРСР. Вступив у Московську Духовну Семінарію в 1988 році, після закінчення якої продовжив навчання в Московській Духовній Академії. Під час навчання в Московських Духовних школах ніс послух іподиякона ректорів МДАіС архієпископа Олександра (Тимофєєва) та єпископа Філарета (Карагодіна).

4 січня 1994 р. ректором Московської Духовної Академії єпископом Дмитрівським Філаретом (Карагодіним) пострижений у чернецтво з ім’ям Антоній, на честь преподобного Антонія Печерського.

18 лютого 1994 Святійшим Патріархом Московським і всієї Русі Алексієм II рукоположений в сан диякона, а 7 жовтня того ж року єпископом Філаретом – у сан ієромонаха.

У 1995 році закінчив Академію з науковим ступенем кандидата богослов’я, отриманим за дисертацію «Послання святого апостола Павла до Римлян у російській біблеїстиці». Залишений викладачем і помічником інспектора МДАіС (з 14 червня по 31 серпня 1995 року). З 1 вересня по 31 грудня 1995 року ніс послух секретаря-референта Ректора МДА.

1 січня 1996 призначений помічником ректора МДАіС з представницької роботи і завідувачем Церковно-археологічним кабінетом.

До свята Світлого Воскресіння Христового 1999 Святійшим Патріархом Московським і всієї Русі Алексієм II возведений у сан ігумена.

9 вересня 2002 року, згідно з поданим проханням, направлений в розпорядження Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира.

26 жовтня 2002 призначений керівником Інформаційно-просвітницького центру Києво-Печерської Лаври. 11 травня 2003 стає завідувачем канцелярії Київської Митрополії Української Православної Церкви. 14 березня 2004 возведений у сан архімандрита. У жовтні 2005 року брав участь у роботі третього Світового громадського форуму «Діалог цивілізацій», що пройшов на о. Родос.

22 листопада 2006 рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви обраний єпископом Бориспільським, вікарієм Київської митрополії.

Наречення та архієрейська хіротонія архімандрита Антонія (Паканича) відбулися у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. 26 листопада, в день пам’яті святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, під час недільної Літургії, митрополит Київський і всієї України Володимир і сослужащі йому митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій, архієпископи: Тернопільський і Кременецький Сергій, Львівський і Галицький Августин, Херсонський і Таврійський Іоанн, Вишгородський Павло, Переяслав-Хмельницький Митрофан, Полтавський і Кременчутскій Філіп, єпископи: Житомирський і Новоград-Волинський Гурій, Білоцерківський і Богуславський Серафим, Чернігівський і Ніжинський Амвросій, Васильківський Лука, та Святогірський Арсеній висвятили архімандрита Антонія в єпископа Бориспільського.

Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 31 травня 2007 року (журнал № 56) преосвященний Антоній, єпископ Бориспільський призначений ректором Київської Духовної Академії і Семінарії.

14 листопада 2007 постановою Священного Синоду УПЦ (журнал № 105) призначений головою Синодальної канонічно-богословської комісії.

На Архієрейському Соборі УПЦ , що пройшов 21 грудня 2007 року в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі під головуванням Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, єпископ Бориспільський _6Антоній як Голова канонічно-богословської комісії УПЦ очолив робочу групу з підготовки змін до чинного Статуту УПЦ. Указом Президента України від 24.03.2008. № 256/2008 включений до складу організаційного комітету з підготовки святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі. Постановою Кабінету міністрів України від 23.04.2008 № 419 включено до складу наглядової ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 8 травня 2008 року (журнал № 40) призначений на посаду голови Навчального комітету при Священному Синоді УПЦ і звільнений від керівництва Богословсько-канонічною комісією УПЦ.

24 вересня 2008 возведений у сан архієпископа.

Брав участь у роботі Помісного Собору Російської Православної Церкви, що пройшов 27-29 січня 2009 року в храмі Христа Спасителя.

27 травня 2009 рішенням Священного Синоду РПЦ (журнал № 41) включено до складу Комісії з освіти Міжсоборної присутності РПЦ.

Рішенням Синоду УПЦ від 9 вересня 2009 (Журнал № 45) знову призначено на посаду голови Богословсько-канонічної комісії при Священному Синоді УПЦ і включений до складу Синодальної комісії Української Православної Церкви по діалогу з УАПЦ і робочої групи з підготовки діалогу з представниками УПЦ КП.

29 січня 2010 року відбулося перше засідання президії Міжсоборної присутності Російської Православної Церкви, яке пройшло під головуванням Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, де були затверджені тринадцять комісій та їх склад. Рішенням президії Міжсоборної присутності, архієпископ Антоній очолив комісію з питань духовної освіти та релігійного просвітництва.

Взяв участь у нараді Ректорів Духовних шкіл 2008 року і 13 листопада 2009 року, яка пройшла у аванзалі Храму Христа Спасителя під головуванням Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Разом з архієреями Української Православної Церкви 1 лютого 2010 року взяв участь у святкуванні річниці інтронізації Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Також з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира під час свого візиту до США 11 лютого 2010 року прийняв участь в урочистостях з нагоди Актового дня Свято-Троїцької Духовної семінарії в Джорданвілі (США).

17 березня 2010 У московському Високо-Петровському монастирі очолив (спільно з головою Відділу релігійної освіти і катехізації Російської Православної Церкви єпископом Зарайським Меркурієм) перше засідання комісії _3Міжсоборної присутності з питань духовної освіти та релігійного просвітництва.

4-5 травня 2010 року прийняв участь у роботі міжнародній конференції «Бідні – скарб Церкви. Православні і католики на шляху милосердя»(м. Рим), де виступив з доповіддю «Таїнство Євхаристії, таїнство бідних: літургія і милосердя».

14 травня 2010 року У Київській духовній академії очолив (спільно з головою Відділу релігійної освіти і катехізації Російської Православної Церкви єпископом Зарайським Меркурієм) друге засідання комісії Міжсоборної присутності з питань духовної освіти та релігійного просвітництва.

25-27 травня 2010 року брав участь у роботі наукової конференції «Здоровий спосіб життя: науковий і православний погляди», присвяченій 200-річчю з дня народження М. І. Пирогова (м. Самара).

18 червня 2010 року взяв участь у розширеному засіданні Навчального комітету Російської Православної Церкви, що пройшов у Московській духовній академії.

26 липня 2010 року ректор КДАіС архієпископ Бориспільський Антоній увійшов до складу Палати піклувальників Патріаршої літературної премії ім. Святих Кирила і Мефодія (журнали засідання Священного Синоду Російської Православної Церкви від 26.07.2010, журнал № 78).

3 вересня 2010 року у Високо-Петровському монастирі в Москві очолив (спільно з головою Відділу релігійної освіти і катехізації Російської Православної Церкви єпископом Зарайським Меркурієм) засідання комісії Міжсоборної присутності з питань релігійної і духовної освіти «Місце, форми і перспективи підготовки катехизаторів в сучасній системі освіти».

16 грудня 2010 року в Червоному залі Трапезних палат кафедрального соборного Храму Христа Спасителя прийняв участь в засіданні президії Міжсоборної присутності Російської Православної Церкви під головуванням Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 23 грудня 2010 року (журнал № 50) ректор КДАіС архієпископ Бориспільський Антоній звільнений від керівництва богословсько-канонічною комісією УПЦ.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 21 лютого 2012 року (журнал № 23) ректор КДАіС архієпископ Бориспільський Антоній призначений головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 8 травня 2012 року (журнал № 25) ректор КДАіС архієпископ Бориспільський Антоній призначений Керуючимсправами УПЦ і звільнений з посади Голови відділу зовнішніх церковнихзв’язків УПЦ.

Указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира від 8 травня 2012 ректор КДАіС архієпископ Бориспільський Антоній призначений першим вікарієм Київської Митрополії УПЦ.

Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 20 липня 2012 року (журнал № 64) звільнений з посади голови Навчального комітету при Священному Синоді УПЦ.

19 січня 2013, в свято Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Високопреосвященніший Антоній возведений у сан митрополита.

Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 25.09.2013 (Журнал № 58) зі складу Київської єпархії виділено Бориспільську єпархію, керуючим єпархією призначений митрополит Бориспільський Антоній з титулом митрополит Бориспільський і Броварський.

Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 21 грудня 2017 року (журнал № 41) звільнений з посади ректора Київської духовної академії і семінарії.

Сьогодні в рідному селі Антонія відбувся похорон його матері про, що повідомили в Хустській єпархії УПЦ мп, яку очолює громадянин рф митрополит Марк.

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1 серпня 2024 року. Керуючий Хустською єпархією Високопреосвященніший Марк, митрополит Хустський і Виноградівський очолив Заупокійну Літургію в Свято-Вознесенському жіночому монастирі с. Чумалево.

Йому співслужили: Високопреосвященніший Антоній митрополит Бориспільський і Броварський, Високопреосвященніший Климент, митрополит Ніжинський і Прилуцький. Високопреосвященніший Іоанн, митрополит Херсонський і Таврійський. Високопреосвященніший Феодор, митрополит Мукачівський і Ужгородський. Високопреосвященніший Олександр архієпископ Городницький. Високопреосвященніший Пімен архієпископ Рівненський і Острожський. Високопреосвященніший Діонісій архієпископ Переяслав-Хмельницький. Преосвященніший Симеон, єпископ Угольський. Преосвященніший Амвросій єпископ Згурівський. Преосвященніший Веніамін єпископ Скадовський , та духовенство єпархії.

Після Літургії владика очолив відспівування Параскеви Паканич, матері Високопреосвященнішого Антонія митрополита Бориспільського і Броварського.” – йдеться в повідомлені.