У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних дронів для України

Компанія UAC запустила серійне виробництво розвідувальних БПЛА “Leleka-LR” та ударних “Булава” для української армії. UAC – філія приватної української компанії DeViRo, яка з 2014 року займається розробкою та виготовленням БПЛА.

Серійне виробництво розгорнуто у чеському місті Колін. Планується постачання близько сотні розвідувальних та ударних БПЛА на рік.

На потужностях компанії наразі працює близько 80 працівників, переважно громадян України. Лише п’яту частину з усього персоналу складають чехи. У компанії розповідають, що з масштабуванням виробництва UAC розширюватиме нових працівників.