Поки Орбан був у Києві, Сійярто говорив з Лавровим

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим у той час, коли прем’єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

У повідомленні йдеться, що сторони “наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні”.

“Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди”, – вказує МЗС РФ.