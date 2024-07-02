ОУН: В України є всі підстави вимагати від Угорщини моральних і матеріальних компенсацій за події 1939 року

Саме таку заяву зробив керівник Організації Українських Націоналістів Богдан Червак.

“-З чого треба було б розпочати переговори з Орбаном?

Нагадати йому, що у 1939 році Угорщина втопила у крові Карпатську Україну – державу українців, яку вони проголосили у мирний, парламентський спосіб.

Угорці розв’язали на Закарпатті бойню, яка реально переросла у геноцид українців.

100-тисячна окупаційна угорська армія як союзник нацистської Німеччини перейшла кордон і розгорнула каральну операцію на Закарпатті.

Головний бій відбувся на Красному Полі неподалік Хуста, де угорська армія зіткнулася із першим серйозним спротивом.

Упродовж кількох днів «Карпатська Січ» – армія молодої країни, тримала фронт, але сили були нерівні й українці програли в бою.

Після поразки на Красному Полі вцілілі підрозділи «Січі» відійшли в гори й продовжували партизанську війну.

Окупаційна ж влада діяла жорстоко, як під час геноциду.

Без суду і слідства, тільки за підозру до «Карпатської Січі» й ОУН угорські терористи розв’язали етнічні чистки у Діброві, Бороняві, Тячеві, Чинадієві, Перечині, Квасах.

При цьому терористичні групи бойовиків вривалися у госпіталі і лікарні. Убивали українців прямо у ліжках і на операційних столах.

Усіх хто вцілів завезли на Верецький перевал, де разом із польськими прикордонникам розстріляли. Загальна кількість розстріляних сягнула 500-600 українців.

Жорстокого переслідування зазнали ченці ордену св. Василія Великого. Загін угорських бандитів вдерся до Імстичівського василіанського монастиря, обстрілявши його з кулеметів.

На території Закарпаття мадяри створили мережу тюрем, які вже через декілька днів були переповнені в’язнями.

Концентраційні табори для полонених січовиків відкрилися в Тячеві, Великому Бичкові, Хусті, Чинадієві, Мукачеві, Кривій біля Хуста, Рахові, Сваляві, Воловому Великому Березному.

При цьому окупанти ніколи не приховували, що їм йдеться про тотальне викорінення українців з їх рідної землі.

Отже, В України є всі підстави вимагати від Угорщини моральних і матеріальних компенсацій за події 1939 року.

Наш обов’язок виставити їм рахунок!” – написав Голова ОУН на Фейсбук.

Нагадаємо, сьогодні 2 липня з робочою поїздкою в Київ прибув Віктор Орбан де провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленський.

Зараз політичні експерти дають різні оцінки цій зустрічі.