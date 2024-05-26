Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо зброї для України коштом прибутків від росактивів

Угорщина заблокувала схвалення Євросоюзом спрямування прибутків від російських заморожених активів на закупівлі зброї для України.

Після багатомісячних дебатів країни ЄС погодилися використати прибутки від близько 190 млрд євро, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Але посол Угорщини виступив проти прискорення виплат, що не дозволило забезпечити дотримання принципу одностайності в ухваленні подібних рішень.

“Наразі вони блокують все, що пов’язано з військовою підтримкою України”, – сказав один із співрозмовників, припустивши, що застереження Будапешта залишаться щонайменше до європейських виборів наступного місяця.

Угорський прем’єр Віктор Орбан довгий час стверджував, що Захід не може виграти війну в Україні, і Угорщина гальмувала численні європейські рішення, пов’язані з війною. Але Будапешт врешті-решт поступився під дипломатичним тиском з боку ЄС і Вашингтона, в тому числі щодо пакету допомоги Києву в розмірі 50 млрд євро.

За словами другого співрозмовника, щоб досягти згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів, посадовці ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою їхня частка коштів, виділених Брюсселем, не буде використана на закупівлю зброї для України.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує виконання умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт в принципі не проти, але має занепокоєння щодо автоматизації платежів, кажуть люди, знайомі з його позицією.

Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв’язати ці проблеми до запланованого на липень платежу. Угорщина відмовилася від коментарів.