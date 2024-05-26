Війни «під кайфом». Бойова фармакологія (ВІДЕО)

Його мали використовувати виключно для знеболення та важких фронтових операцій, але в результаті медичний препарат став чарівними ліками від усіх солдатських негараздів. Ліками та прокляттям. Про морфіністів в окопах Першої світової і як сотні тисяч солдатів повернулися додому залежними. Чудо-пігулки Третього рейху або що рухало солдатів фюрера під час загарбницьких війн Німеччини. Чому навіть у найважчих боях солдати зберігали бадьорість, витривалість та агресивність. А ще не відчували болі та були готові йти на будь-який ризик. Хімічна промисловість для перемоги. Але виявляється це не лише про отруйні гази. Як та хто синтезував препарат «первітин», який у Другу світову робив бійців справжніми надлюдьми.

«Солдати не спали цілими днями, маршируючи, не зупиняючись, чого б не сталося, якби не кришталевий мет» – писав німецький автор Норман Олер. Зрештою, війна під градусом або фронтові сто грамів. Коли і для чого почали видавати алкоголь червоноармійцям. У випадку відсутності спирту, пили самогон, який поетично називали «Коньяк «Три буряки». Cьогодні ми маємо справді цікаву та незвичну тему – говоримо про «бойову фармакологію», або до яких хитрощів вдавалися в арміях світу, щоб зробити своїх солдатів безстрашними та витривалими. Ви дізнаєтеся, що таке «танковий шоколад» та «балтійський чай», що вживали американці під час війни у В’єтнамі і як приклад почуєте неймовірну напівміфічну історію порятунку фінського капрала Аймо Койвунена, який потрапив в совєтський тил, підірвався на міні, але, однак зумів пройти близько чотирьохсот кіломЕтрів і стати національним героєм своєї країни.