Антиросійські плакати та українські прапори і гасла: в словацькому Михайлівці зустрічали прем’єр-міністра України (ВІДЕО)

У Міхаловце за суворих заходів безпеки проходить спільне засідання урядів Словацької Республіки та України, їх очолюють прем’єр-міністри Роберт Фіцо (Смер) і Денис Шмигаль. Гелікоптер і безпілотник над головою, снайпери на даху поліклініки та у вікні міськадміністрації, десятки поліцейських, шлагбауми перед міськадміністрацією та закриті стоянки.

Група активістів з Гуменного та околиць, яка регулярно виїжджала на антиурядові протести в Гумен і не пропускала засідання уряду в Міхаловце, на шлагбаумі розгорнула семиметровий банер із написом: “росіяни з України геть”.

Над їхніми головами холодний вітер коливав прапори Словаччини, України, Америки та Євросоюзу.

«Ми прийшли підтримати Україну в боротьбі з агресором, подякувати їм за те, що вони воюють за нас, за Словаччину. Вони поставили своє життя на карту у боротьбі з терористичною росією. Кожен, хто хоча б трохи цікавиться історією, знає, що росія є терористичною організацією», – каже Петер Греш із Любіша, місця народження першого президента Міхала Ковача в районі Гумен.

«Ми маленька країна, але я сподіваюся, що ми максимально допоможемо Україні, особливо гуманітарно», – відповідає він на запитання, чого очікує від переговорів урядів.

Поступово група зросла до десятка учасників.

Міністрів словацького уряду, включно з прем’єр-міністром Фіцо, зустріли вигуками «фуй і ганьба», українців — «слава Україні» та оплесками.

Обидва прем’єри на вирази невдоволення, або підтримки, відповіли рукою.

Після спільної фотосесії урядові делегації пройшли до зали засідань. Ще до того, як міністри словацького уряду та їхні українські колеги покинули кімнати для двосторонніх переговорів, обидва прем’єри виступили з промовами.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав “історичною” зустріч у словацьких Михайлівцях, де сьогодні проходять урядові консультації між Україною та Словаччиною. Він додав, що під час зустрічі будуть обговорюватися також євроінтеграційні прагнення України та підтримка Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським.