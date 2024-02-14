СБУ затримала ще 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію рф та закликали до захоплення Києва

Служба безпеки затримала ще 5 проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.

Зловмисники виправдовували збройну агресію рф, а також закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжнаціональну ненависть у нашій державі.

Так, у Києві:

припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію рф проти України.

Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube.

На Житомирщині:

викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні.

Так, наприклад, збройну агресію рф вони називали «громадянським конфліктом» у нашій державі.

Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в будівлі бібліотеки так звані «семінари», а потім викладали відповідне відео у соцмережах.

На Запоріжжі:

викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному Телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

У Черкасах:

вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.