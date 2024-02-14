СБУ затримала ще одного інформатора, який наводив російські ракети на Харків

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари рф по критичній інфраструктурі Харкова.

Серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України.

Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО.

У разі одержання таких відомостей загарбники сподівались «обійти» системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.

Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця ворожих «прильотів», а потім робив там приховану фото- і відеозйомку.

Усі одержані відомості зловмисник пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, фігурантом є 58-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери.

Також ворожий поплічник публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова