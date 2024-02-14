В Ужгороді представили взірці пам’ятників для полеглих Героїв російсько – української війни

З початку повномасштабної війни з рф від 24 лютого 2022 року загиблих воїнів розпочали ховати на новому місці, а не на всім відомому цвинтарі “Кальварій”, де спочивали бійці АТО, які загинули з лютого 2014 року по лютий 2022 року, яких поховали на цвинтарі разом і з іншими громадянами.

З початку повномасштабної війни наших Героїв почали ховати на новому місці – на Пагорбі Слави в центрі Ужгорода всіх разом. В суспільстві довго обговорювались можливі варіанти надгробних плит для наших полеглих захисників.

Зараз на Пагорбі Слави є два взірці пам’ятників, які в найближчому майбутньому можу поставити на могилах загиблих воїнів-ужгородців.

На превеликий жаль досі нема єдиної програми на всю Україну, щоб пам’ятники були одного стандарту у всіх областях нашої держави.