Керівник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко мав зустрітися з Орбаном

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто після слухань у парламенті країни.

За його словами, саме Порошенко ініціював таку зустріч. Орбан, у свою чергу, «радий вести переговори з будь-ким», включаючи колишніх лідерів іноземних держав.

При цьому міністр не став говорити про те, які теми могли б обговорити політики, якби зустріч відбулася.

«Давайте не будемо вдаватися в таку фантастику», – сказав Сіярто..

Нагадаємо, 1 грудня Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України – він мав їхати у відрядження до США та Польщі. Згодом перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко повідомив, що скасував відрядження експрезидента після отримання листа з грифом «Для службового користування».

За версією СБУ, Порошенко планував зустріч із проросійським прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, а росія на цьому тлі нібито готувала провокацію. Саме тому екс-президента не випустили із України.