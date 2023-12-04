Керівник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко мав зустрітися з Орбаном

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто після слухань у парламенті країни.
За його словами, саме Порошенко ініціював таку зустріч. Орбан, у свою чергу, «радий вести переговори з будь-ким», включаючи колишніх лідерів іноземних держав.
При цьому міністр не став говорити про те, які теми могли б обговорити політики, якби зустріч відбулася.
«Давайте не будемо вдаватися в таку фантастику», – сказав Сіярто..
Нагадаємо, 1 грудня Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України – він мав їхати у відрядження до США та Польщі. Згодом перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко повідомив, що скасував відрядження експрезидента після отримання листа з грифом «Для службового користування».
За версією СБУ, Порошенко планував зустріч із проросійським прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, а росія на цьому тлі нібито готувала провокацію. Саме тому екс-президента не випустили із України.