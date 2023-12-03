На Закарпатті прикордонники виявили браконьєра

26-річного чоловіка, якого підозрюють в незаконному полюванні, прикордонники затримали поблизу села Горнолаб Берегівського району.

Як повідомляють в пресслужбі Мукачівського прикордонного загону, неподалік угорського кордону прикордонний наряд виявив автомобіль «Шевроле», яким керував 26-річний житель Берегівщини.

У салоні авто закарпатця знаходився мисливський карабін марки «HAENEL-JX» з тепловізійним прицілом марки «Pulsar» та глушником. Своїх намірів щодо пошуку та відстрілу здобичі чоловік не заперечував, попри заборону полювання на території Закарпатської області до кінця дії воєнного стану.

На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції. Зброю у правопорушника вилучили. В діях чоловіка вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 248 ККУ «Незаконне полювання».