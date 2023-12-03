В Чехії вважають, що сьогодні найгірші відносини між Братиславою та Прагою за всю історію

Такі висновки зробили в Празькому інституті європейської співдружності та соціальних досліджень імені Томаша Масарика.

Як розповідає професор інституту Ян Брош, що навіть після першого розпаду Чехословаччини та утворення Словацької республіки, влада якої була підконтрольна Адольфу Гітлеру, не були настільки натягнутими відносини між словацьким народом і чеським як сьогодні.

Професор Брош розповідає, що зв’язки між чехами та словаками є дуже давніми, словаки завжди розуміли, що унія між Братиславою і Прагою існує для того, щоб свої територіальні претензії до Словаччини не виставляла імперська Угорщина, яка вважає територію південно-східної Словаччини включно з другим за величиною містом в республіці Кошіце своєю землею, а сьогодні, коли в Будапешті абсолютну владу має автократ та імперіаліст Віктор Орбан така загроза значно зростає на думку професора. В інституті говорять, що угорські спецслужби спільно з європейською агентурою ФСБ допомогли проорбанському та пропутінському Роберту Фіцо та його політичній силі здобути перемогу на виборах, і як наслідок зійти на посаду очільника уряду Словаччини. Після цих подій всім стало зрозуміло, що відносини між офіційними Братиславою та Прагою значно погіршаться, але ніхто не очікував, що аж до такого рівня.

Зараз відносини між країнами гірші, ніж були у часи Другої світової війни після окупації Чехословаччини Рейхом та підписання Словаччиною унії з Адольфом Гітлером. Як розповіли дослідники з Празького інституту, нещодавно з офіційним візитом у Чехію приїздив прем’єр Словаччини, де зустрівся з президентом Чеської республіки Петром Павлом, і цю зустріч політологи розцінюють як саму провальну між лідерами республік за останні 25 років.

В подальшому ми очікуємо тільки погіршення відносин між Словаччиною та Чехією, запевнили в інституті, адже представники влади мають різні погляди на ситуацію, що склалася в Європі та і в світі в цілому.