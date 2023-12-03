В Луцьку судили військового

Луцький суд виніс вирок працівнику ДПСУ, який намагався незаконно переправляти військовозобов‘язаних чоловіків через державний кордон.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду.

Як з’ясувалося, приблизно на початку вересня 2022, прикордонник, який працював у пункті пропуску «Устилуг-Зосин», звернувся до знайомого, щодо отримання консультації з приводу порядку перетину кордону.

У ході розмови службовець запропонував своєму колезі за 500 доларів (за одну особу) допомогти у налагоджені схеми безперешкодного перетину кордону. Загалом, підсудимий планував «продавати» шлях за кордон за 10 тисяч доларів.

Знайомий винуватця дізнавшись про плани прикордонника звернувся до правоохоронних органів та повідомив про деталі бесіди.

Надалі правоохоронці підготували «наживку». 28 листопада прикордонника затримали на спробі отримання неправомірної вигоди у сумі 6 тисяч доларів за незаконне переправлення «ухилянтів».

23 листопада поточного року суд виніс остаточний вирок у справі та засудив лучанина до п‘яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати подібні посади на три роки.