Орендна плата за землю під час воєнного стану

Листом від 28.02.2022 року за № 2024/02.0-7.1, Торгово-промислова палата України засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереробної сили): військову агресію Російської Федерації проти України.

Безумовно настання форс – мажорних обставин не є підставою звільнення орендаря земельної ділянки від обов’язку сплачувати орендну плату за землю. Однак, настання форс-мажорних обставин може звільнити особу від відповідальності за порушення зобов’язання за договором.

Задля відтермінування орендної плати необхідно, відповідно до законодавства:

довести наявність обставин непереборної сили;

їх надзвичайний характер;

неможливість за таких умов запобігати порушенню зобов’язання;

причинний зв’язок між цими обставинами й неможливістю виконати зобов’язання.

У разі настання форс-мажорних обставин, необхідно:

уважно дослідити договір оренди, на наявність особливих умов щодо форс-мажору;

підготувати лист звернення до власника землі з листом ТПП;

повідомити власника землі рекомендованим листом або листом з описом вкладення про тимчасову неможливість сплати за землю у зв’язку з впливом обставин непереробної сили.

Звертаємо увагу, що відповідно до п .2 ст. 23 Закону України «Про оренду землі» та п. 4 ст. 762 Цивільного кодексу України, орендар земельної ділянки, у разі якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини або можливість користуватись майном істотно зменшилась, має право вимагати відповідного зменшення орендної плати.

Також, звертаємо увагу, що право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення може бути передано в оренду строком на один рік відповідно до Закону України від 24.03.2022 року за № 2145-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» . Такий договір підлягає реєстрації в Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану зазначаються, яку здійснює районна військова адміністрація.

На сьогоднішній день необхідно використовувати кожний клаптик земель сільськогосподарського призначення з метою вирощування сільськогосподарської продукції.