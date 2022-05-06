Компенсація за працевлаштування ВПО

У березні 2022 року Уряд передбачив можливість отримання компенсацій роботодавцями, які наймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на роботу.

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало, що відтепер подати заявку на компенсацію витрат можна буде через Дію.

Важливі моменти для отримання компенсації:

Заяву на компенсацію може подати лише роботодавець через 5 днів після працевлаштування ВПО;

Працевлаштована ВПО має отримати статус та бути працевлаштована після 24.02;

Розмір компенсації становить 6500 грн, на місяць за кожну працевлаштовану ВПО;

Компенсація здійснюється за перші два місяці роботи ВПО.

Роботодавець має відповідати таким вимогам:

Виплачувати ВПО зарплату не меншу за мінімальну (6500 грн.)

Сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік

Бюджетні установи та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування не можуть отримати компенсацію.

Як отримати компенсацію?

Заповнити заявку на порталі Дія.

Підписати заявку КЕПом і її буде відправлено до Державного центру зайнятості.

Послуга призначена для компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.